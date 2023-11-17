البرلمان الألماني يعتزم تخصيص زيادة كبيرة في تمويل أبحاث كوفيد طويل الأمد

يعتزم البرلمان الألماني تخصيص زيادات كبيرة في تمويل الأبحاث الخاصة بمرض "كوفيد طويل الأمد"، والذي يُقصد به الأعراض الممتدة للإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت خبيرة شؤون الموازنة في حزب الخضر، باولا بيشوتا، اليوم الجمعة في برلين أن الحكومة الاتحادية ستخصص في موازنة عام 2024 ما يقرب من 150 مليون يورو لأغراض البحث العلمي في هذا المجال.

ووافقت لجنة شؤون الميزانية في البرلمان الألماني (بوندستاج) ليلة الخميس/الجمعة على العديد من التعديلات في الإنفاق العام للعام المقبل، من بينها زيادة تمويل أبحاث "كوفيد طويل الأمد".

وقال بيشوتا إن المسؤولية الآن تقع على عاتق وزارة الصحة ووزارة البحث العلمي لاستخدام هذه المخصصات حصرا عبر "استراتيجية مشتركة منسقة في مشاريع بحثية عالية الجودة من الناحية المنهجية، وذلك فيما يتعلق بقضايا الرعاية الصحية".

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الدعوات لاستثمار المزيد من الأموال في الأبحاث المتعلقة بـ"كوفيد طويل الأمد". وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ في أكتوبر الماضي إن هناك حوالي 40 مليون يورو متاحة حاليا لأبحاث الرعاية الصحية، لكن هناك حاجة إلى 100 مليون يورو على الأقل.

وعلى منصة "إكس" الإلكترونية، تحدث لاوترباخ اليوم الجمعة عن نجاح كبير، مشيرا إلى أنه سيكون هناك 100 مليون يورو متاحة للأبحاث المتعلقة بالبالغين و50 مليون يورو للأبحاث المتعلقة بالأطفال، لتصبح ألمانيا بذلك رائدة في الاتحاد الأوروبي في أبحاث الرعاية الصحية لـ"كوفيد طويل الأمد".