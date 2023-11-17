عضو البرلمان الأوروبي: جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل هي في الأساس جرائم أوروبية وإبادة أمريكية

أعربت عضو البرلمان الأوروبي، كلار ديلي، عن أسفها إزاء «تواطؤ» الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مع جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، قائلة: «جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل هي في الأساس جرائم أوروبية، وإبادة أمريكية، بفضل الدعم المباشر وغير مباشر المقدم لإسرائيل».

وأضافت خلال مقابلة لـ «العربية الحدث» مساء الخميس، أن الغالبية العظمى من الشعوب الأوروبية تشاطرها نفس الرأي، موضحة أن الدعم الأوروبي إلى إسرائيل مرجعه الشعور بـ«الذنب الألماني» تجاه اليهود حيال محرقة الهولوكست، على حد قولها.

وأكدت أن المواقف الأوروبية بشأن مناصرة إسرائيل شهدت تحولا حادا مع مرور الوقت، قائلة: «الدعم الأوروبي لإسرائيل بدأ في التفكك، شعوب أوروبا بدأت تنفصل عن توجه حكوماتها، المشروع الصهيوني قوض سياسيا بشكل لم يحدث من قبل».

وأضافت أن أعدادا كبيرة من أنصار الجالية اليهودية داخل الولايات المتحدة الأمريكية والعواصم الأوروبية يتبرأون مما ترتكتبه إسرائيل باسمهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى انقسام قادة الاتحاد الأوروبي حيال الأوضاع الحالية، ليس فقط على صعيد المواقف الحكومية؛ بل أيضا انفصال عن رأي شعوبها في أوروبا.

وأوضحت أن سياسة إسرائيل إزاء تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه مستمرة منذ سنوات طويلة؛ بهدف تقويض مسألة حل الدولتين، قائلة: «ما نشهده اليوم هو فشل للمجتمع السياسي في التعامل مع إسرائيل بعد أن أعلنوا بشكل علني عن التطهير العرقي بشكل واضح أمام العالم».

وحملت الاتحاد الأوروبي مسئولية جرائم الإبادة العرقية بحق الشعب الفلسطيني، قائلة: «ما كانت هذه الإبادة لتحدث لولا دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، الأمر الآن خطأ بالكامل وضد القانون الدولي، ولكنه مستمر بفضل الدعم الغربي».