قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السباقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كسر مصطلح أقباط المهجر ولم يعد لهذا المصطلح وجود.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الرئيس أعطى رسالة قوية مفادها أن الجميع سواسية والدين لله، وأن المصريين عليهم واجب وطني في الداخل والخارج، مؤكدة أنها لم يقل هذا الكلام فحسب، بل صاحب ذلك أفعال.

ولفتت إلى أنها كانت تنقل للمصريين بالخارج بأن ما يشاهدونه في التلفزيون غير المشهد الموجود على أرض الواقع.

وأشارت إلى أنه لأول مرة يدخل رئيس مصري الكنيسة، ويحضر احتفال حضور أعياد الميلاد بالكنسية المصرية، مشيدة بذكاء ووعي الشعب المصري وفهمه للأحداث والمواقف التي يراها.

وذكرت أن الرئيس السيسي عندما يدخل الكنيسة برفقة البابا ليلة عيد الميلاد، فإنها ترتج من الزغاريد ويُلقى بالورود والدعاء له، من قبل الموجودين، لافتة إلى رحابة الصدر التي يتمتع بها الرئيس في تعامله مع المواطنين وإعطائهم المساحة لمصافحته وتقبيله، فوجود الرئيس داخل الكنيسة وبين المواطنين يعطي رسالة قوية.

وأشارت إلى أن أول ضربة عسكرية للجيش المصري في الخارج كانت من أجل الأقباط المصريين في ليبيا، ولم يحدث أن الدولة ردت على قتل مواطنين مدنيين في دولة أخرى، مشددة على أن قانون دور العبادة لم ير النور إلا في عهد الرئيس.