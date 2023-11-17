وارسو تريد أن تشتري شركات أمريكية حصة في مشروع للطاقة النووية في بولندا

ترغب الحكومة المقبلة في بولندا أن تشتري شركات أجنبية حصة في مشروع ناشيء للطاقة النووية في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جورج أونيشيموفسكي، مستشار شؤون الطاقة في حزب المنصة المدنية، قوله إنه يتعين أن يحصل الشركاء الأمريكيون الذين تم اختيارهم بالفعل،وهم شركة ويستنجهاوس إلكتريك ومجموعة بكتل، على حصة لا تقل عن 30% من أسهم المشروع.

ولا تتضمن الخطة الحالية التي وقعت عليها الحكومة السابقة أن تضخ الشركتان أي رؤوس أموال في المشروع.

وأضاف أونيشيموفسكي في تصريحات مكتوبة لوكالة بلومبرج أن "الطاقة النووية، التي تحظى بدعم شعبي كبير، ضرورية لنجاح عملية التحول في مجال الطاقة في بولندا، غير أننا نعرف المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا المشروع، ولذلك فمن المحبذ أن يحصل شركاؤنا على حصة في المشروع".

وفي إطار المساعي الرامية لتعزيز أمن الطاقة والتحول من استخدام الفحم وتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، اختارت الحكومة البولندية شركتي ويستنجهاوس وبكتل لتصميم وبناء أول مفاعلات للطاقة النووية في البلاد.

وصرح دونالد تاسك، المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة في بولندا بعد فوز حزبه المنصة المدنية بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، انه حريص على العمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ هذا المشروع.