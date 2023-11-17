متحدث جيش الاحتلال يزعم: توصلنا لمعلومات بشأن أماكن المحتجزين

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، التوصل إلى معلومات بشأن أماكن المحتجزين لدى ‏حماس، قائلا إن جيش الاحتلال يعمل الآن على التحقق من فتحات الأنفاق.‏



وادعى خلال مؤتمر صحفي، عثور قوات جيش الاحتلال على صاروخ «بدر 3» ومكونات مسيرات ومعلومات ‏استخباراتية وأسلحة من داخل مقر «البركان» التابع لحركة الجهاد، والذي كان يحوي مصنعا للأسلحة، قائلا: «دمرنا ‏كل ما كان هناك، وقضينا على العناصر المتواجدة».‏



وأضاف أن الحرب على غزة تتطلب المزيد من الوقت؛ "من أجل تدمير البنى التحتية لحركة حماس في شمال ‏غزة"، لافتا إلى شن قوات الاحتلال عددا من الغارات استهدفت أماكن لحزب الله اللبناني على الجبهة الشمالية، وذلك ردا ‏على إطلاق النار من هناك.‏



وتابع: «سنرد على كل ما يصدر من الجبهة الشمالية، قواتنا منتشرة على طول المنطقة تقوم بالحماية والهجوم، ‏بينما تعمل قوات الاحتياط الآن في الخليل»، معلنا ارتفاع عدد القتلى من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ‏‏372.‏



ورد خلال المؤتمر الصحفي حول تساؤل بشأن توغل الاحتلال إلى منطقة جنوب غزة، قائلا: «الجيش له عدة أهداف ‏والعملية بحرا وجوا وبرا تحدث في كل مكان توجد فيه حماس، وحماس موجودة في الجنوب أيضا».‏