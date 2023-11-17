متحدث جيش الاحتلال يزعم: توصلنا لمعلومات بشأن أماكن المحتجزين

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، التوصل إلى معلومات بشأن أماكن المحتجزين لدى حماس، قائلا إن جيش الاحتلال يعمل الآن على التحقق من فتحات الأنفاق.
وادعى خلال مؤتمر صحفي، عثور قوات جيش الاحتلال على صاروخ «بدر 3» ومكونات مسيرات ومعلومات استخباراتية وأسلحة من داخل مقر «البركان» التابع لحركة الجهاد، والذي كان يحوي مصنعا للأسلحة، قائلا: «دمرنا كل ما كان هناك، وقضينا على العناصر المتواجدة».
وأضاف أن الحرب على غزة تتطلب المزيد من الوقت؛ "من أجل تدمير البنى التحتية لحركة حماس في شمال غزة"، لافتا إلى شن قوات الاحتلال عددا من الغارات استهدفت أماكن لحزب الله اللبناني على الجبهة الشمالية، وذلك ردا على إطلاق النار من هناك.
وتابع: «سنرد على كل ما يصدر من الجبهة الشمالية، قواتنا منتشرة على طول المنطقة تقوم بالحماية والهجوم، بينما تعمل قوات الاحتياط الآن في الخليل»، معلنا ارتفاع عدد القتلى من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 372.
ورد خلال المؤتمر الصحفي حول تساؤل بشأن توغل الاحتلال إلى منطقة جنوب غزة، قائلا: «الجيش له عدة أهداف والعملية بحرا وجوا وبرا تحدث في كل مكان توجد فيه حماس، وحماس موجودة في الجنوب أيضا».