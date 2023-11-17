لويس دياز يقود كولومبيا للفوز على البرازيل في تصفيات مونديال 2026

حقق منتخب كولومبيا فوزًا ثمينًا على ضيفه البرازيل بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الجمعة على ستاد متروبوليتانو، في الجولة الخامسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

افتتح أهداف المباراة المنتخب البرازيلي عن طريق لاعبه جابريل مارتينيلي في الدقيقة الـ 4 من الشوط الأول، والذي انتهى بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

فيما يدين منتخب كولومبيا بالفضل في تحقيق الانتصار أمام البرازيل إلى مهاجمه لويس دياز، والذي سجل هدفين في الدقيقتين الـ 75 و 79، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الكولومبي رصيده للنقطة الـ 9 في المركز الثالث بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، فيما تجمد رصيد البرازيل عند النقطة الـ 7 في المركز الخامس.