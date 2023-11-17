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ضرب زلزال بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر جنوبي الفلبين اليوم الجمعة، وأحدث أضرارا بمبان تجارية ومبان أخرى.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط قتلى أو جرحى.

وضرب الزلزال البلاد تمام الساعة 1614 مساء (0814 بتوقيت جرينتش)، وفقا لمعهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل.

ويقع مركز الزلزال جنوب غرب جزيرة سارانجاني، قبالة سواحل مينداناو، قرب مدينة جنرال سانتوس.

وذكر المعهد أن السكان شعروا بالزلزال في عدة أقاليم قريبة،.

وقال إدجار بوساداس، وهو متحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية: "وردت تقارير عن انقطاعات للتيار الكهربي. هناك تقارير عن أضرار في مبان تجارية ومبان أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأظهرت صور نشرت على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي السقف المنهار لمتجر متعدد الأغراض في مدينة جنرال سانتوس. وأظهر مقطع مصور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) مقاعد ومناضد وهي تهتز بقوة في أحد مطاعم الوجبات السريعة داخل مركز تجاري فيما كان يصرخ العملاء المحاصرون.