مهاجم الأهلي السابق: تريزيجيه أحد نجوم المنتخب الوطني في مباراة جيبوتي

علق محمد بركات لاعب الأهلي السابق، على أداء محمود حسن تريزيجيه مهاجم طرابزون سبور التركي، خلال مواجهة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره الجيبوتي بنتيجة 6 - 0، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الخميس، في الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية، إن محمود تريزيجيه جناح المنتخب الوطني، كان أحد نجوم المباراة رغم مشاركته كبديل.

وأضاف:" تريزيجيه لعب بشكل ممتاز، وسجل هدفاً وساهم في هدف مصطفى محمد وكان أحد نجوم المباراة وامتلك الإصرار وهو أمر يحسب له".