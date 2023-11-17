اتهام مساعدة ربان سفينة اصطدمت ببوابة هويس في ألمانيا بالقيادة تحت تأثير الكحوليات

تواجه حاليا قائدة سفينة شحن اصطدمت ببوابة هويس في أعالي نهر الراين بالقرب من بلدة إيفيتسهايم الألمانية، السبت الماضي، اتهامات بقيادة دفة السفينة تحت تأثير الخمور.

وأعلنت الشرطة البحرية الألمانية اليوم الجمعة، أنه يتم التحقيق مع المرأة في اتهامات بتعريض حركة الشحن للخطر.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة لم تكن ربان سفينة الشحن ذات المحرك، لكنها كانت على رأس السفينة كمساعد ربان وقت وقوع الحادث.

وكانت سفينة الشحن قد اصطدمت مباشرة ببوابة هويس مغلقة على نهر الراين وهي في طريقها من بازل إلى كارلسروه بعد ظهر السبت الماضي، ما تسبب في أضرار بملايين الدولارات.

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة، لم يصب أحد في الحادث، كما لم تتضرر السفينة نفسها بشكل عملي.