أردوغان يغادر تركيا متجها لألمانيا في زيارة سريعة

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غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده، اليوم الجمعة، متجها إلى ألمانيا في زيارة رسمية سريعة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الجمعة.

ويعتزم الرئيس التركي أن يلتقي في برلين نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، قبل أن يجري محادثات مع المستشار أولاف شولتس.

ويستدعي جدول أعمال أردوغان أن يعود إلى تركيا مساء اليوم.

يشار إلى أن الزيارة أثارت جدلا على خلفية تصريحات أردوغان بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وكان الرئيس التركي وصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" واتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، في حين أنه أشاد بحماس واصفا إياها بـ"منظمة تحرير".

ورفض شولتس تصريحات أردوغان ووصفها بأنها "عبثية".