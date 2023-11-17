ضبط 35 ألف لتر سولار جمعهم شخص لبيعهم بالسوق السوداء في البحيرة









شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداءن ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم الخميس، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة تموينية بقيادة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بحوش عيسى أسفرت عن ضبط 35000 لتر سولار، جمعهم شخص بغرض البيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.