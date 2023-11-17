بركات عن سداسية جيبوتي: «المنتخب تعلم من أخطاء الماضي»

قال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إن فوز المنتخب الوطني على جيبوتي بسداسية نظيفة بداية موفقة في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على نظيره الجيبوتي بنتيجة 6 - 0، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة مساء الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار بركات في تصريحات تليفزيونية، إلى أن المنتخب الوطني تجنب أخطاء الماضي بالاستهتار أمام المنتخبات الصغيرة، التي سبق أن خسر أمامها بعض النقاط سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية.

وأتم:" المنتخب تعامل بجدية واضحة في مباراة جيبوتي، وحاول تحقيق الفوز منذ الدقيقة الأولى وهو ما حدث بانتصار عريض سيساعد الفراعنة على استكمال مشوار وطريق المونديال بأفضل صورة".