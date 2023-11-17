التحالف الوطني: دخول 337 شاحنة مساعدات مصرية إلى قطاع غزة الفترة الماضية

كشف محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في فلسطين.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على القناة «الأولى المصرية»، مساء الخميس، أن التحالف الوطني انطلق من خلال مسئوليته نحو إيجاد حلول ومساعدة أهالي غزة، بأول قافلة تضم 109 شاحنات محملة بأطنان المواد الغذائية، منوها بأن إجمالي الشاحنات التي وصلت خلال الفترة الماضية إلى القطاع عبر معبر رفح قرابة 337 شاحنة.



ولفت إلى أن مصر أكبر دولة تساعد الأشقاء في فلسطين، انطلاقا من دورها الكبير في مساعدة القضية الفلسطينية، معقبا: «ما تفعله مصر وما تقدمه من مساعدات لأهلنا في فلسطين ليست هبة ولكنه حق الفلسطينيين علينا».



وأشار إلى أن التحالف يرسل يوميا سيارات محملة، بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والإغاثية التي يحتاجها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة، مشددا أن القيادة السياسية والشعب المصري يقدم دعما لا محدودا لأهالي القطاع.



وذكر أن التحالف الوطني مستمر في جمع المزيد منا لمواد الطبية والغذائية، في ظل انهيار تام للبنية التحتية في قطاع غزة، ونقص في الوقود والمياه والمواد الطبية، منوها بأن مصر لا تدعم الأشقاء في فلسطين بالوقت الحالي فقط، ولكنها دائما ما تدعم قطاع غزة على خلفية الحصار المفروض عليه منذ سنوات، ومن ثم فهي تقدم كل أشكال الدعم لأهالي القطاع.