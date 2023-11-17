مسن مشرد يتعرض للضرب حتى الموت في ألمانيا

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لقي رجل مشرد (57 عاما) حتفه بعد تعرضه للضرب على أيدي مراهقين خلال عملية سطو في مدينة دارمشتات غربي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة ومكتب المدعي العام المحلي اليوم الجمعة، وفاة الرجل متأثرا بجراحه في المستشفى مساء أمس الخميس.

وتم حبس صبي مشتبه به يبلغ من العمر 15 عاما بعد الجريمة للاشتباه في ارتكابه جريمة الشروع في القتل والسرقة.

ووفقا للسلطات، هاجم الصبي هو وشقيقه البالغ من العمر 18 عاما الرجل في موقف للحافلات ليلة الأربعاء وسرقا محفظته. بعد ذلك ، تردد أن المشتبه به البالغ من العمر 15 عاما كال للرجل العديد من اللكمات والركلات.

وتم إطلاق سراح الشاب البالغ من العمر 18 عاما بعد الهجوم. ووفقا للبيان، لم يثبت تورطه في الهجوم المميت.