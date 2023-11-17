 ألمانيا تخفف شروط إثبات الراغبين في العودة والاستقرار بها من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق - بوابة الشروق
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ألمانيا تخفف شروط إثبات الراغبين في العودة والاستقرار بها من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق

برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 1:28 م | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 1:28 م

أيد نواب البرلمان الألماني تعديلا قانونيا جديدا بهدف تيسير عودة الألمان العرقيين من أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة للاستقرار في ألمانيا، والحصول على الجنسية.

ويسهل التغيير في القانون الألماني الاتحادي بشأن اللاجئين والمنفيين إثبات الانتماء العرقي الألماني، وهو أحد متطلبات القانون، ويرمي إلى إلغاء قرار محكمة صدر في 2021 فرض سياسة قبول أشد تقييدا.

وفعلت ألمانيا الغربية هذا القانون عقب الحرب العالمية الثانية لاستيعاب ملايين الألمان العرقيين الذين تم طردهم من الاتحاد السوفيتي وبولندا وتشيكوسلوفاكيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية بعد هزيمة ألمانيا النازية.

وكان هناك في الماضي عدد كبير من المتحدثين بالألمانية في العديد من أنحاء أوروبا الشرقية والوسطى.

وقالت ناتالي بافليك، مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الألمان العرقيين راغبي العودة والاستقرار في البلاد، إن التعديل الأخير في القانون يكيفه مع الظروف الحقيقية للألمان العرقيين اليوم.

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