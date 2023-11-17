استمرار الانقطاع في شبكات الاتصالات في قطاع غزة

استمر الانقطاع في شبكات الاتصالات في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيث تحدثت وسائل إعلام فلسطينية في الضفة الغربية عن مشاكل واسعة، تواجه سكان قطاع غزة الساحلي صباح اليوم.



وأضافت وسائل الإعلام أن المكالمات لم تصل ولم يتم تسليم الرسائل.



وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" ومقرها الضفة الغربية عن انهيار شبكاتها مساء أمس الخميس.



وأكدت منظمة "نتبلوكس"، المعروفة بمراقبة حجب الإنترنت أيضا انقطاع اتصالات الإنترنت على منصة التواصل الاجتماعي (إكس).



وتردد أن السبب هو الافتقار إلى الوقود اللازم لتوليد الطاقة للبنية التحتية للاتصالات. ولم يكن هناك في البداية وضع جديد اليوم الجمعة.



وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية صباح اليوم الجمعة، أنه فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء "حذرت منظمات إنسانية وخدمات طوارئ من أن انقطاع الكهرباء يعرض سلامة المدنيين وتسليم المساعدات المنقذة للحياة للخطر".