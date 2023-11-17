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أعداد جريدة الشروق
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وزير التموين يشرح أسباب أزمة السكر من الاستقرار إلى نقص المعروض

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 11:24 م | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 11:24 م
شرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب أزمة السكر التي يشهدها السوق في هذه الآونة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «on»، مساء الجمعة، إن الكميات المتوفرة لدى الوزارة كانت مسئولة عن صرف مخصصات التموين بإجمالي 65 ألف طن شهريا، بجانب استهلاك المجمعات الاستهلاكية وبعض الصناعات الداخلية (تابعة للحكومة)، فضلا عن توفير احتياطي استراتيجي.

وأضاف أنّ هناك صناعات كان يُدبر القطاع الخاص الكميات التي تتطلبها من السكر، موضحا أنّ وزارة التموين تغطي 60% من احتياجات المواطنين من السكر.

وأشار إلى أنّ 40% من المواطنين يدبرون احتياجاتهم من السكر من قِبل القطاع الخاص، وأنّه في الفترة التي كان السعر العالمي فيها مستقرا لم يكن الفارق بين السعرين كبيرا.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر السكر عالميا تسبب في نقص الكمية المعروضة أمام المواطنين، وهو ما أدّى بدوره إلى نقص في الصناعة، ومن ثم رفع التجار الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض.

وأوضح أنّ سعر كيلو الأرز على بطاقة التموين يبلغ 12.60 جنيه، وهو رقم يقل كثيرا عن السعر العالمي.



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