محافظ الدقهلية الأسبق: مصر لديها مكانتها عالميا وإقليميا

قال الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن لأمانات وسط الدلتا: "أفخر بالانتماء لهذا الحزب الذي شعاره معا نحميه معا نبنيه، كنا أول من أطلق نداء للسيسي للترشح لرئاسة الجمهورية، وقد التف كل المواطنين حول الرئيس السيسي، ويجب ألا ننسى اللحظة الفارقة في تاريخ الوطن لتأتي غزة لتكشف حجم المؤامرات والمخاطر التي تحاك بهذا الوطن، وكان البحث عن السيسي بنفس أهمية 30 يونيو من 10 سنوات".

وأضاف "الشعراوي": "مصر دولة تستحق أن يشهد لها القاصي والداني ووزير الخارجية الروسي تحدث عن دور مصر عالميا وإقليميا وهو ما يعطيك مؤشرًا عن مكانة مصر فالعالم يشهد لمصر فكيف لا يشهد أبناء مصر لمصر، وهذه رسالة يجب أن تصل للجميع ولتكن أيام الانتخابات أياما خالدة".

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن، بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، تحت شعار "مشينا في طريق هنكمله"، وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.

ويأتي ذلك تحت رعاية وحضور الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا؛ والوزير الأسبق طاهر أبوزيد؛ والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق؛ والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ واللواء أحمد يحيى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية، والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا، ولفيف من النواب المحافظة وأهالي، ومواطني محافظة الغربية.