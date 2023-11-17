صحة دمياط تنظم دورة تدريبية للتعامل مع المصابين مع فيروس نقص المناعة البشري

نظمت إدارة التدريب والمدارس بدمياط، دورة تدريبية لـ 25 فردا من الفريق الطبي بعنوان « التعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية» لمدة يومين، برعاية وإشراف قطاع التدريب والبحوث.



وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن التدريب تضمن البروتوكول العلاجي للمصابين بفيروس نقص المناعة، والدعم النفسي للحالات المصابة بالإيدز، بالإضافة إلى التعرف علي الأدوية المستخدمة في ذلك، والخدمات المقدمة من الفحص والمشورة في سرية تامة، وكيفية تقديم الدعم الاجتماعي للمصابين وذويهم، وقد تم تدريب « أطباء بشريين – صيادلة - أسنان - علاج طبيعي – تمريض- كيميائيين» وتخلل التدريب العديد من المناقشات والأسئلة.



وتم تقييم مدى استفادة المتدربين من الدورة، من خلال إجراء تقييم قبلي وبعدي، وتم ختام الدورة بعمل تقييم شامل للعملية التدريبية، وقياس أداء المدربين، ورضا المتدربين ونتائج التدريب لتطوير العملية التدريبية، بناء علي توصيات الرعاية الاكلينيكية، والخطة العلاجية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري، وسياسات منع الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع المرض.