 أبو عبيدة يكشف عن عمليات نوعية للمقاومة أجهزت على جنود إسرائيليين في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو عبيدة يكشف عن عمليات نوعية للمقاومة أجهزت على جنود إسرائيليين في غزة

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 10:10 م | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 10:10 م
قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن المقاومين تمكنت في عمليتين منفصلتين من الإجهاز على 9 جنود إسرائيليين خارج آلياتهم.

وأضاف خلال كلمة مُسجلة، مساء الجمعة، أنّ المقاومين دمروا في شمال غرب بيت لاهيا جبيّن عسكريين بالقذائف المضادة للدروع، وتدمير شقة كانت تتحصن بها قوات إسرائيلية خاصة، عبر استهدافها بالقذائف المضادة للتحصينات والأفراد؛ ما أدّى لقتل وإصابة جميع من تحصن فيها.

وأشار إلى أن سلاح المدفعية يواصل دك حشود الاحتلال في مناطق التوغل أو مناطق التجمع داخل غزة وفي محيطها بالصواريخ قصيرة المدى من طراز رجوم وقذائف الهاون.

ونوه بأن سلاح المدفعية استهدف مواقع في المدن المحتلة مثل تل أبيب وعسقلان بالرشقات الصاروخية.

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