افتتاح 3 مساجد جديدة بأسوان بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه

افتتحت قيادات مديرية أوقاف أسوان، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة، وذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور على مختار لأعمار بيوت الله.

وجاءت المساجد التى تم افتتاحها اليوم "مسجد الصالح بقرية الفقراء التابعة لإدارة أوقاف إدفو قبلى، وتمت أعماله بالجهود الذاتية، وبلغت التكلفة المالية حوالي مليون جنيه و300 ألف جنيه، ومسجد الرحمة فى الشراونه الوسطى بمركز إدفو شمال أسوان، وهو يعد مسجد جديد تم تشيده وبناءه بالجهود الذاتية، وبتكلفة حوالي أكثر من مليون جنيه، ومسجد الرحمة بحي اللوتس بالعقاد التابع إدارة الكرور بمدينة أسوان، وهو مسجد جديد، وتمت أعمال تشيده وبناءه بالجهود الذاتية وبتكلفه حوالى مليون ونصف جنيه.

وكشفت مديرية أوقاف أسوان أن بعد افتتاح الـ3 مساجد اليوم، بلغ إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها على مدار الفترة الأخير 138 مسجدا.