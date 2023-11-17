روي رانا يغادر منتخب مصر للسلة قبل تصفيات أولمبياد باريس

أعلن روي رانا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول رجال لكرة السلة رحيله عن منصبه، وذلك قبل خوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكتب روي رانا عبر حسابه على موقع إكس، المعروف سابقًا بـ تويتر: "شكرًا مصر، أشكر الجماهير التي دعمت صعودنا، وجميع الأندية التي كانت جزءًا‏ كبيرًا من نجاحنا".

وأضاف المدرب الكندي: "كما أشكر المدربين والجهاز الإداري والطبي واتحاد كرة السلة المصري، الذين ساعدوا في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل".

وتابع: "شكرًا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز على أعلى مستوى ليس بالأمر السهل، وقد أثبتت هذه المجموعة قدرتها على منافسة الأفضل في العالم".

وأكمل: "لقد أصبحنا مجموعة شابة وقوية بما يكفي للفوز، وأنا الآن فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير، وواثق من أننا تركنا المشروع أقوى".

وأتم روي رانا تصريحاته قائلًا: "كانت 18 شهرًا تاريخية، لسوء الحظ لن أستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري للسلة، سوف افتقد الفراعنة وأرجو أن تستمر روح عدم الانكسار".