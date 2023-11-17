البرلمان الألماني يعتزم تخصيص مليارات إضافية لإعانة المواطن

يعتزم البرلمان الألماني زيادة مخصصات الدعم الأساسي للمواطنين، والمعروفة باسم "إعانة المواطن".

ووافقت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج) ليلة الخميس/الجمعة على مخصصات إضافية قدرها 4ر3 مليار يورو.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم أيضا تخصيص مبلغ إضافي قدره 4ر1 مليار يورو لتغطية تكاليف الإيجار والتدفئة.

واعتبارا من مطلع عام 2024 ستزيد مخصصات "إعانة المواطن"، التي يستفيد منها أكثر من 5 ملايين بالغ وطفل في ألمانيا، بمقدار حوالي 12% في المتوسط.

ويتم تعديل معدل الدعم سنويا وفقا للأسعار والأجور. وبالنسبة للأشخاص غير المتزوجين، سيُجرى زيادة "إعانة المواطن" بمقدار 61 يورو ليصل إلى 563 يورو في الأول من يناير المقبل.

واحتاجت الحكومة الاتحادية الألمانية بالفعل إلى أكثر من ثلاثة مليارات يورو إضافية لمخصصات هذا العام، وذلك في ضوء الارتفاع الكبير في عدد الأشخاص الذين يتلقون "إعانة المواطن" بسبب الوضع الاقتصادي السيء، ذلك إلى جانب ارتفاع تكاليف السكن.

كما تراجعت لجنة شؤون الموازنة عن خطط التقليص المتعلقة بمراكز التوظيف.

وأوضحت النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي كاترين ميشيل قائلة: "لقد تمكنا من اتخاذ قرار بشأن مبلغ إضافي قدره 750 مليون يورو لمراكز التوظيف خلال المفاوضات الخاصة بموازنة 2024"، مشيرة إلى أن تلك الأموال من المفترض أن تساعد الأشخاص العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة واللاجئين في العثور على عمل بسرعة أكبر.