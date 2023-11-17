كوريا الجنوبية وأمريكا تتفقان على دعم التعاون في مواجهة الكوارث ودعم السلامة

اتفقت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية والحكومة الاتحادية الأمريكية على تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الكوارث ودعم السلامة.

وأجرى وزير الداخلية والسلامة، الكوري الجنوبي، لي سانج-مين، محادثات مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي، اليخاندرو مايوركاس، أمس الخميس، في واشنطن لبحث نظام السلامة الوطني لدى الدولتين والتعاون المشترك، في مواجهة أزمة المناخ والكوارث، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وفي الاجتماع، حدد لي سانج-مين، إصلاحات سول، للاستجابة لأزمة المناخ والكوارث وتحركها لضم التحذير النووي في تحذيرات الدفاع المدني في البلاد، لمواجهة التهديدات النووية من جانب كوريا الشمالية.

وأوضح الوزير الأمريكي أيضا استراتيجية مواجهة التغير المناخي، التي وضعتها وزارة الأمن الداخلي.

والتقى الوزير لي مع اريك هوكس، نائب المسؤول الإداري في الهيئة الاتحادية لإدارة الطوارئ وتبادلا الحالات والخبرات البارزة في إدارة الكوارث.