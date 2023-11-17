 أبو عبيدة: قيادة الاحتلال قررت أن تجعل مصير الأسرى هو الفقد والضياع أو القتل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو عبيدة: قيادة الاحتلال قررت أن تجعل مصير الأسرى هو الفقد والضياع أو القتل

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 11:07 م | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 11:07 م

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن قيادة الاحتلال قررت أن تجعل مصير الأسرى هو الفقد والضياع أو القتل.

وفي كلمة مُسجلة، مساء الجمعة، وجه متحدث القسام تحية للشعب الفلسطيني قائلا: «سلام عليكم بما صبرتم ورابطتم وثبتم في وجه الطغيان، سلام على أرواح شهدائنا وأطفالنا الأبرياء وأهلنا المظلومين».

وأضاف: «سلام على أرواحكم التي ستحلق يوما في سماء قدسنا وأقصانا المحرر والمُطهر من دنس قاتليكم».

وتابع: «سلام على دمائكم التي ستلعن كل قاتل وكل متخاذل ومدعٍ للإنسانية.. سلام عليك يا شعبنا العظيم وأنت تفضح العالم المنافق بقوانينه العرجاء ومنظماته العوراء ومعاييره المزدوجة».

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