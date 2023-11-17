حزب الله: استهداف مجموعة من القوات الخاصة الإسرائيلية وإيقاع إصابات مؤكدة

قال حزب الله اللبناني، مساء اليوم الجمعة، إن مقاتليه استهدفوا مجموعة من القوات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة حرج المنارة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

وأضاف الحزب في بيان مساء اليوم، نشرته وكالة الأنباء الوطنية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 مجموعة مؤللة من القوات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في حرج المنارة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

يأتي ذلك فيما يتواصل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليون الـ42 على التوالي.