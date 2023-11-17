موسيالا يكتفي بالجري في تدريبات بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن جمال موسيالا أكمل حصة تدريبية خاصة بالركض حول الملعب بشكل منفرد، حيث يسعى للتعافي من إصابته العضلية.

وتعرض اللاعب لإصابة في المباراة التي خاضها بايرن أمام جالطة سراي التركي الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

ولم يتم اختيار موسيالا في قائمة المنتخب الألماني لخوض المباراتين الوديتين أمام تركيا غدا السبت وأمام النمسا يوم الثلاثاء المقبل، ولكن بايرن يأمل أن يكون اللاعب متاحا لخوض أول مباراة للفريق عقب فترة التوقف الدولي أمام فريق كولون المقرر إقامتها يوم 24 نوفمبر.