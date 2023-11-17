زيلينسكي: أوكرانيا أفضل استعدادا لأي هجمات محتملة على البنية التحتية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده صارت أكثر استعدادا للتصدي لأي هجمات روسية محتملة تستهدف البنية التحتية الخاصة بالطاقة مقارنة بعام ماضي، عندما تسببت هجمات الكرملين في انقطاعات واسعة النطاق للخدمات الحيوية.



وأضاف زيلينسكي في إحاطة صحفية في وقت متأخر من أمس الخميس، "نحن في وضع أفضل من العام الماضي، ولكنني لا اعتقد أن روسيا سوف تستخدم أسلحة أقل"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.



وأطلقت القوات الروسية قبل عام حملة عنيدة، استمرت شهورا من الغارات الجوية التي استهدفت البنية التحتية المدنية الأوكرانية بما في ذلك شبكة الطاقة والمستشفيات والمدارس والمباني السكنية.



وشهدت الأسابيع الأخيرة هدوءا في الهجمات الجوية، في الوقت الذي يدخل فيه الغزو الروسي للجارة السوفيتية السابقة، والذي تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة، شهرها الحادي والعشرين.



وقال زيلينسكي إن القوات الروسية تحشد الصواريخ والقذائف من أجل شن هجمات جديدة، مضيفا أن الإنتاج الصاروخي الروسي تعرقل أيضا جراء العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو.



وقال زيلينسكي إنه مقارنة بعام مضى، صارت أوكرانيا تمتلك أنظمة دفاع جوي قدمها الحلفاء، وملاجئ جديدة من القصف و"نقاط لا تقهر" مجهزة بشكل أفضل، حيث يمكن للأشخاص الحصول على تدفئة وإمدادات طاقة في حال انقطاع الكهرباء.