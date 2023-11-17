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الصحة العالمية: 170هجوما إسرائيليا على مرافق صحية في الضفة

وكالات
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 5:33 م | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 5:34 م
أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، وقوع أكثر من 170هجومًا إسرائيليا على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة وحدها منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت المنظمة، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "القوات الإسرائيلية فتشت واعتقلت 6 مسعفين على الأقل خرجوا من مستشفى "ابن سينا" بمدينة جنين بالضفة الغربية".

وأوضحت أن "القوات الإسرائيلية فتشت أيضا 3 سيارات إسعاف"، وفقاً لوكالة الأناضول.

​​​​​​​كما أعربت المنظمة الدولية عن شعورها بـ "القلق إزاء التصعيد المستمر للهجمات على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية".

وأكدت المنظمة أن "أكثر من 170هجومًا إسرائيليا استهدف مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية وحدها منذ 7 أكتوبر الماضي".

واختتمت الصحة العالمية بالدعوة إلى "توفير الحماية الفعالة للعاملين الصحيين والمرافق الصحية، قائلة إن "مراكز الرعاية الصحية ليست هدفاً عسكرياً".

وتشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وأخذت منحى تصاعديا بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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