 الأردن يرسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس في الضفة الغربية - بوابة الشروق
الجمعة 17 نوفمبر 2023 7:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأردن يرسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس في الضفة الغربية


نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 7:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 7:07 ص

قامت القوات المسلحة الأردنية بإرسال مستشفى ميداني إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، بترا، إن المستشفى يضم فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين الفلسطينيين في نابلس.

ويتكون المستشفى الميداني الأردني من سبع قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الحثيثة، وخمسة عشر سريراً؛ لإجراء العمليات الجراحية التي يتم تحويلها وإخلائها الى المستشفى، إضافةً إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم.
 
وقالت بترا  إن إرسال المستشفى الميداني إلى نابلس يأتي استمراراً للجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية.

وأكد الجيش الأردني استمرار عمل بقية المستشفيات والمحطات الجراحية الأخرى وهي المستشفى الميداني الأردني في غزة والمحطة الجراحية في جنين والمحطة الجراحية في رام الله.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك