محافظ المنوفية: يؤكد دور التحالف الوطني للنهوض بمستوى المعيشة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أهمية الدور البارز للتحالف الوطنى فى دعم جهود الدولة نحو النهوض بمستوى معيشة المواطنين ولاسيما تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتلبية مطالبهم كون الإنسان المصري يأتى على رأس أولويات الجمهورية الجديدة ومستهدفات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية، الدكتور ممدوح العربى المشرف العام على التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالمحافظة، فى إطار بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهاز التنفيذى للمحافظة والتحالف الوطنى فى خدمة وتنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن التحالف الوطنى يعد شريكاً أساسياً فى عملية البناء والتنمية التى تشهدها الدولة المصرية وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بمختلف المحافظات.

من جانبه، ثمن الدكتور ممدوح العربى، جهود محافظ المنوفية فى دعم الفئات الأولى بالرعاية ولا سيما الحالات المرضية من خلال تنظيم لقاءات دورية ويومية للتواصل والاستماع المباشر لمطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ إجراءات فورية عاجلة؛ دعماً لهم مراعاة لحقوقهم.

وأكد العربي أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية يسعى التحالف الوطنى بالشراكة مع أجهزة الدولة على توحيد الجهود من أجل الوصول لتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المتنوعة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة لهم.