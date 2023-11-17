ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة جنوبي الفلبين اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار بعدد من المباني التجارية والمباني الأخرى، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس"، أن الزلزال الذي تم قياس قوته في البداية ب 7.2 درجة ضرب المنطقة في الساعة 0414 مساء (0814 بتوقيت جرينتش)، وفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس".

ووقع مركز الزلزال شمال غرب جزيرة سارانجاني، وهي جزء من مقاطعة دافاو الغربية، وعلى بعد أكثر من 1740 كيلومترًا جنوب العاصمة مانيلا. وذكر المعهد أن السكان شعروا بالزلزال في عدة أقاليم مجاورة .

وقال إدجار بوساداس، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث: "هناك تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي ونطالع تقارير عن أضرار لحقت بالمباني التجارية والمباني الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت الوكالة أنه تم الإبلاغ عن وفاة شخص في بلدة خوسيه أباد سانتوس، ولكن لم ترد تفاصيل أخرى.

وأظهرت الصور المنشورة على فيسبوك سقفا منهارا لمتجر من المتاجر الكبرى في مدينة جنرال سانتوس، بينما أظهر مقطع فيديو على موقع إكس للتواصل الاجتماعي الكراسي والطاولات وهي تهتز بعنف في مطعم للوجبات السريعة داخل مركز تجاري بينما كان الزبائن المحاصرون يصرخون.

وشوهد أيضا الحطام يتساقط من السقف خارج المطعم.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس"، إنه لم يرصد أي خطر لحدوث موجات مد بحرية عاتية "تسونامي" في أعقاب الزلزال.

وذكر المعهد في بيان منفصل: "لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي مدمر بناء على البيانات المتاحة عن مستوى سطح البحر، لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي في الفلبين نتيجة لهذا الزلزال".