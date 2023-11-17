الخرطوم تطلب من الأمم المتحدة «إنهاء فوريا» لبعثتها السياسية

ــ مسئولة أممية: السودان يشهد حاليا أكبر أزمة نزوح فى العالم.. ونطاق الحرب يتمدد

طلب السودان من الأمم المتحدة، أمس ، «إنهاءً فوريا» للبعثة السياسية للمنظمة الدولية فى البلاد، والتى تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان «يونيتامس».

وأبلغ وزير الخارجية السودانى المكلف، على الصادق، مجلس الأمن الدولى بذلك عبر رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز».



وقال الصادق فى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ووزعت على مجلس الأمن: «حكومة السودان طلبت من الأمم المتحدة إنهاء مهمة يونيتامس على الفور. وفى الوقت ذاته، نود أن نؤكد لكم أن حكومة السودان ملتزمة بالتعامل بشكل بنّاء مع مجلس الأمن والأمانة العامة».

وأضاف: «الغرض من إنشاء البعثة (كان) مساعدة الحكومة الانتقالية فى السودان، بعد ثورة ديسمبر عام 2018»، مشيرا إلى أن أداء البعثة فى تنفيذ أهدافها «كان مخيّبا للآمال».



وردا على سؤال بشأن قرار السودان، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الرسالة وصلت وتم تعميمها على مجلس الأمن.



فى سياق متصل، أدانت مارثا أما أكيا بوبى، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية أمام مجلس الأمن، تمدد الحرب فى السودان إلى مناطق أخرى من البلاد تضم أكبر عدد من النازحين فى العالم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وقالت بوبى إن السودان يواجه «كوارث إنسانية متفاقمة وأزمة حقوق إنسان كارثية»، مضيفة أنه «حان الوقت لإدراك عدم جدوى القتال فى السودان وإعطاء الأولوية للحوار ووقف التصعيد».

وتابعت: «رغم إعلان الطرفين استعدادهما للتفاوض على وقف إطلاق النار، إلا أن تصرفاتهما على الأرض تشير إلى عكس ذلك».



ومضت قائلة: «الأعمال العدائية امتدت إلى مناطق جديدة، مثل ولايات الجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان، ما يعرض مزيدا من المدنيين والعاملين فى المجال الإنسان لخطر أعمال العنف».

كما لفتت إلى أن «السودان يشهد حاليا أكبر أزمة نزوح فى العالم.. مع نزوح 7,1 مليون شخص».