ممثلة بايدن الخاصة لدى أوكرانيا تلمح لكييف باحتمال وقف الدعم الأمريكي والاستعداد لذلك

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ألمحت الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي لإنهاض الاقتصاد الأوكراني، بيني بريتزكر، خلال زيارتها كييف للسلطات الأوكرانية إلى احتمال وقف الدعم من واشنطن.

وأفادت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" نقلا عن مصدر مطلع أن بريتزكر دعت كييف إلى تصور أنه لم تعد هناك مساعدات أمريكية لأوكرانيا.

واقترحت أن تضع الحكومة الأوكرانية خطة عمل في حالة حدوث مثل هذا السيناريو.

وأضاف المصدر: "وهو أمر تسبب في توتر شديد لدى الجميع".

وأفادت مجلة Time الأمريكية بأن حلفاء كييف حذروا زيلينسكي من موقف أوكرانيا الخاسر وأن الوقت ليس من صالحه.

كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن حزم المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا يجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف.

وأشار كيربي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "التمويل المخصص لأوكرانيا ينفد، ولهذا السبب يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات صعبة حاليا".