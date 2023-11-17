 جيش الاحتلال الإسرائيلي يختطف 130 جثة من مستشفى الشفاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يختطف 130 جثة من مستشفى الشفاء


نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 8:03 م | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 8:03 م

أفاد تلفزيون فلسطين اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال اختطف 130 جثة من مستشفى الشفاء، ودمّر غالبية الأجهزة الطبية بالمستشفى.

وذكر بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن 50 مريضا استشهدوا في الأيام الماضية، منهم 4 من مرضى الكلى و3 من الأطفال الخدّج، و20 من مرضى العناية المركزة لتوقف الأجهزة.

ونُقل عن مدير مشفى الشفاء محمد أبو سلمية قوله: "إننا نتعرض للإبادة وشهداء كل دقيقة، والصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت، والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع ويعيث بداخله خرابا ويجرّف باحاته الخارجية، والمستشفى تحول إلى سجن كبير يتعرض كل من فيه لإبادة جماعية".

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