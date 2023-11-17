أثار إعادة نشر رسالة عمرها 21 سنة لزعيم القاعدة ومؤسسها أسامة بن لادن، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، بعد تداول مقاطع فيديو للتعليق على الصورة التي انتشرت على نطاق واسع خلال هذا الأسبوع.

وتستعرض "الشروق"، أشهر التعليقات لمستخدمين أمريكيين على الرسالة التي تبرر هجوم 11 سبتمبر.

يذكر أن إعادة نشر الرسالة جاء كنوع من التفاعل مع إرسال المساعدات العسكرية الأمريكية، لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرتكب أفظع الجرائم في قطاع غزة، وقد كانت الرسالة تضع المساعدات الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، كأشد المبررات لهجوم 11 سبتمبر.

وجاء ضمن التعليقات والذي تداولته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قول إحدى مستخدمات منصة Tiktok، "لقد تم خداعنا وقد كنت متحيرة بأمر فرحة الأمريكيين في مقتل بن لادن ولا أزال. أعتقد أن العالم يستحق وضع أفضل من الذي تريده له الولايات المتحدة".

وذكرت صحيفة نيوز ويك البريطانية، أن عدد من المتفاعلين مع الرسالة نشروا مقاطع تقارن شعورهم بالشماتة عند سماع نبأ مقتل بن لادن منذ 13 سنة، وشعورهم بالصدمة بعد قراءة رسالته القديمة لأمريكا.

وأظهر عدد من المتفاعلين مع وسم رسالة بن لادن لأمريكا، شعورا بالتردد نحو القيم التي نشأوا عليها؛ إذ قال أحدهم إن الرسالة فتحت عينه على كثير من الأشياء.

وقال مستخدم آخر إن فكرة الإرهاب تم تسويقها بشكل مخادع، مضيفا أنه غير مقتنع أن جماعة من الناس تستيقظ ذات يوم وتقرر كراهية أمريكا ومهاجمتها دون سبب.

وقد عبرت إحدى المستخدمين، عن صدمتها بقولها، إنها قد تعيد تفكيرها في كثير من الأمور بعد قراءة الرسالة.

بالمقابل ظهرت منشورات مستاءة من انتشار الرسالة بين الشباب الأمريكي، وتلقيها تأييدا واسعا بلغ 12 مليون مشاهدة؛ إذ وصف مفكرون أمريكيون عبر منصة إكس (تويتر سابقا) المتفاعلين مع الرسالة، بالحماقة وحب التريند.