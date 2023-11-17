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الجيش الإسرائيلي: لا جديد لدينا للنشر حول وجود حماس في مستشفى الشفاء

وكالات
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 1:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 1:59 ص

أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد لديه أي مواد جديدة للنشر لإثبات وجود بنية تحتية تابعة لحركة "حماس" داخل مجمع مستشفى الشفاء في غزة، الذي يقتحمه الجيش الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس: "بوسعي التأكيد أن العملية لا تزال مستمرة"، مضيفا أن "كل الأدلة المسموح بنشرها قد نشرت".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الأربعاء عن اكتشافه أسلحة وعتادا وحواسيب داخل المستشفى، قال إنها تابعة لحركة "حماس".

ومع ذلك لم ينشر الجيش الإسرائيلي أي دليل على وجود أنفاق وغرف قيادة العمليات لـ"حماس" داخل مجمع المستشفى، والتي سبق للجيش أن أعلن عن وجودها.

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تم إطلاقها ردا على هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لا تزال مستمرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عزل مدينة غزة عن باقي أراضي القطاع. كما تمت محاصرة مستشفى الشفاء، وبدأ الجيش باقتحامه منذ صباح الأربعاء 15 نوفمبر.

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