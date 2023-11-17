الحملة الشعبية بزفتى تنظم جولات لتأييد الرئيس السيسي والتنديد بالعدوان الإسرائيلي

شهدت زفتى التابعة بمحافظة الغربية، اليوم، تنظيم الحملة الشعبية برئاسة وائل الهوريني، والدكتورة جيهان صابر ورشدي البنهاوي، وعمرو شرف تنظيم عدة جولات داخل مركز زفتي لحث المواطنون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في ما يتخذه من قرارات لحفظ الأمن القومي، وللتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على أشقائنا في فلسطين.

وأعلنوا تأييدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية قادمة استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه والحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ فنجحت مصر تحت قيادة السيسي وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.