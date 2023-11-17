 منظمة يوروبول توجه دعوة عامة للمساعدة في القبض على 50 مطلوبا للعدالة بأوروبا - بوابة الشروق
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منظمة يوروبول توجه دعوة عامة للمساعدة في القبض على 50 مطلوبا للعدالة بأوروبا

أمستردام - د ب أ
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 4:25 م | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 4:25 م

نشرت منظمة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول)، اليوم الجمعة، قائمة لأكثر الأشخاص المطلوبين للعدالة في أوروبا ودعت الجمهور العام للتصرف كـ"الأبطال" لاقتفاء أثرهم.

وقالت يوروبول في مقرها بمدينة لاهاي إن الخمسين شخصا الفارين من العدالة مطلوبون في جرائم خطيرة مثل القتل وتهريب البشر والسطو المسلح والجريمة السيبرانية.

وشعار الحملة الجديد هو "هل يمكنك أن تكون بطلنا المقبل؟". وجرى انتاج أربع قصص مصورة عن أبطال خارقين مستندة إلى حالات حقيقية. وسوف يتم توزيعها عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن المواطنين مدعوون للاطلاع على ملفات قائمة الأشخاص الخمسين المطلوبين على وجه السرعة عبر الإنترنت. كما يمكنهم ارسال معلومات لا تحمل أسماء مرسليها عبر الإنترنت.


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