احتجاجات طلابية في بريطانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

امتنع طلاب مدارس في عدة مناطق ببريطانيا من دخول قاعات الدراسة، ونظموا وقفات احتجاجية للتضامن مع فلسطين والدعوة إلى وقف إطلاق النار من أجل غزة.

واجتمع الطلاب المشاركون في الدعوة التي أطلقتها حملة التضامن مع فلسطين في الساحات، والمدارس لإظهار التضامن مع فلسطين في أجزاء كثيرة من البلاد.

وذكر منشور للتنظيم الشبابي لحملة التضامن مع فلسطين، على موقع "إكس" الجمعة، أن طلاب مدرسة جولدسميث بجامعة لندن لم يدخلوا قاعات الدراسة للمرة الثانية، وتجمعوا أمام المدرسة داعين لوقف إطلاق النار في غزة، وفقاً لوكالة الأناضول.

وبحسب منشور لـ"تحالف أوقفوا الحرب" على منصة "إكس"، فإن طلاب مدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، وكذلك النقابات، وأولياء الأمور، دعموا احتجاجا نظم أمام قاعة الحفلات الملكية في جلاسكو باسكتلندا.

كما نزل الطلاب إلى الشوارع في منطقتي ريدبريدج، ونيوهام في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وفي إحدى مدارس مدينة لوتون (شمال لندن) احتج طلاب على علاقة المدرسة بشركة ليوناردو التي تبيع معدات عسكرية لإسرائيل.