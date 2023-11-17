وزير الصحة الأسبق: إصابات العظام في غزة لها النصيب الأكبر من إجمالي الحوادث

أكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في ملف تركيب المفاصل والقضاء علي قوائم الانتظار العلميات الجراحية الخاصة بهذا التخصص، وغيره من التخصصات الأخري، لافتا الي أنه لابد من التفريق في ملف تركيب المفاصل مابين الأزمة والإسراف.

وقال العدوي إن دور الجمعية المصرية للعظام في هذا الملف يتخلص في عدة محاور أبرزها وضع دلائل استرشادية لتركيب المفاصل، توضح الحالات التي تحتاج إلي ذلك من عدمه، موضحا أن مصر رائدة في جراحات للعظام ولديها من العلماء ما يؤهلها لتكون مقصد السياحة العلاجية.

وأوضح وزير الصحة الأسبق أن تاريخ جمعية العظام المصرية كبير للغاية وإصرار الجمعية الدولية علي انعقاد المؤتمر في مصر أمر هام للغاية وهناك أبحاث استثنائية هذا العام متميزة تضم الجديد في جراحات العظام واستخدام الإنسان الآلي في جراحات العظام، وسيتم تقديم محاضرات وورش عمل لشباب الأطباء، مشيرا إلي أن هناك تنسيق بين الجمعية المصرية لجراحات العظام والهلال الأحمر الفلسطيني لعبور مساعدات طبية مقدمة من جامعة الدول العربية من مستلزمات طبية ومستلزمات إيواء.

وأوضح وزير الصحة الأسبق أن الإصابات في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي تعد إصابات العظام لها نصيب الأكبر من إجمالي الإصابات، ولذا سيكون هناك ورشة عمل خلال المؤتمر في هذا الملف الهام.