محافظ كفر الشيخ: إزالة 487 حالات تعد بالمحافظة

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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن جميع الجهات المعنية قامت بتنفيذ حملات إزالة لمختلف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة المخالفة وماذالت العمليات مستمرة.

وذكر أن ما تم تنفيذه حتى الآن 487 حالات إزالة تعد منذ 21 أكتوبر الماضي والخاصة بتوجيهات الرئيس بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة، منها تعدي على أملاك الدولة، وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية (ري - صرف).

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات مستمرة لازالة جميع التعديات بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك بهدف إسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد أن الحملات مستمرة ولن نتهاون في تنفيذ القانون على الجميع، مشيرا إلى أن الازالة تتم من المهد، ويتم مصادرة جميع المعدات المستخدمة ومواد البناء بمواقع الضبط.