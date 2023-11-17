أحمد العوضي: اللي يتجوز في السر مش راجل

قال الفنان أحمد العوضي، إن الخيانة الزوجية مرفوضة، وفقا لرأيه الشخصي ولا يوجد مبرر للخيانة، مضيفا: "الخيانة بتحصل لكن مفيش مبرر يخلي راجل يعرف على مراته واحدة لأنك لو مش مبسوط طلق والراجل لا يملك إلا هيبته ولو الراجل مش مبسوط يطلق لكن ميخونش".

وأضاف العوضي، خلال لقائه مع الإعلامية اسما ابراهيم، في برنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس، أن أي شخص يريد خوض تجربة الزواج لمرة ثانية يجب أن يبلغ زوجته الأولى لأن من حقها تعرف وتقرر إما الاستمرار أو الرفض، متابعا: "اللي عايز يتجوز يقول لمراته واللي يتجوز في السر مش راجل لأنك خفت وتفقد احترامك أمام الطرفين".

وتابع: "لو مش مبسوط في حياتك انفصل واختار حياة جديدة ومفيش مبرر يخلي حد يخون".