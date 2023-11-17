شولتس: الحوار مع أردوغان ضروري في اللحظات الصعبة

وجهات نظر مختلفة جدا بين تركيا وألمانيا حول الحرب الإسرائيلية على غزة



أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أهمية الحوار المباشر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظرا لاختلاف وجهات نظرهما حول الصراع في الشرق الأوسط.



وقال شولتس في مؤتمر صحفي قبل مأدبة عشاء مع أردوغان في مقر المستشارية: "سيدي الرئيس، ليس سرا أن لدينا وجهات نظر مختلفة جدا حول الصراع".



وأضاف شولتس: "هذا هو بالضبط سبب أهمية محادثاتنا خاصة في اللحظات الصعبة التي نحتاج فيها إلى حوار مباشر مع بعضنا البعض."



ووصف أردوغان الذي يزور ألمانيا حاليا حركة حماس بأنها "منظمة تحرير"، واتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.



وأكدت ألمانيا دعمها الثابت لإسرائيل ودعمت الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة.



وقال شولتس:" بالنسبة لنا، حق إسرائيل في الوجود لا يقبل الجدل"، مضيفا أنه: "لا يوجد مكان لمعاداة السامية في بلادنا، بغض النظر عما إذا كانت ذات دوافع سياسية أو دينية، سواء كانت قادمة من اليمين أو اليسار، وسواء نمت هنا منذ قرون أو جاءت إلى البلاد من الخارج".



وقال شولتس أيضا إنه يعارض أي شخص يريد حرمان المسلمين من مكانهم في ألمانيا.



وأضاف أن معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة محبطة، وأنه يريد التحدث مع أردوغان حول "كيف يمكننا منع المزيد من التصعيد، لأننا نشارك المخاوف من اندلاع حريق في الشرق الأوسط".



ودعا شولتس إلى إقامة علاقات جيدة بين ألمانيا وتركيا، وقال في المؤتمر الصحفي المشترك: "مواطنو ألمانيا وتركيا مرتبطون بطرق عديدة".



ومن المقرر أن يبحث شولتس وأردوغان موضوعات من بينها انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان التركي، حيث من الضروري موافقة تركيا لقبول السويد كعضو في الناتو.



وقال شولتس: "نأمل في اتخاذ قرار إيجابي قريبا".



وتشترك ألمانيا وتركيا في هدف الرغبة في الحد من الهجرة غير النظامية، حسبما أفاد شولتس، الذي وصف اتفاق اللاجئين لعام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بأنه "اتفاق جيد".



وقال إنه يقوم بحملة في الاتحاد الأوروبي من أجل استمرار ذلك. ومن المقرر أن يناقش الزعيمان أيضا عمليات الإعادة إلى الوطن.