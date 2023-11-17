أول تعليق من إمام عاشور بعد استبعاده من المنتخب

أثار إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، ضجة في الساعات الأخيرة، أدت لاستبعاده من معسكر منتخب مصر بعد الفوز على جيبوتي (6-0)، مساء الجمعة، في انطلاقة مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد إمام عاشور مع حسين الشحات، وطارق حامد، بسبب امتناعهم عن المشاركة في مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة جيبوتي عقب المباراة مباشرة.

وفي أول رد فعل للاعب الأهلي، نشر إمام عاشور أحد الأدعية الدينية على حسابه الرسمي بشبكة انستجرام.

ولفت إمام عاشور الأنظار إليه بشدة، حيث التقط مخرج المباراة، أيمن عبد العزيز، مدرب المنتخب، وهو يحاول احتواء إمام عاشور عقب اللقاء.

يذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا لمواجهة سيراليون، في الجولة الثانية من التصفيات.