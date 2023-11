أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافه نفقا، قال إنه تابع لحركة "حماس"، داخل مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة الذي يقتحمه الجيش منذ الأربعاء الماضي.

ونشر الجيش الإسرائيلي مساء الخميس مقطع فيديو لمدخل النفق.

Exposing another layer of Hamas’ exploitation of three of the largest hospitals in Gaza:



🔻Inside the Shifa Hospital complex, a Hamas terrorist tunnel was uncovered.



1/3 pic.twitter.com/uGo4uBdTly — Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" باستخدام مستشفيات أخرى للأغراض العسكرية.

ونشر صورا لنفق، قال إنه "نفق جديد" تم اكتشافه تحت مستشفى الرنتيسي. كما نشر صورة لكمية من الأسلحة والذخيرة، التي تم اكتشافها داخل مستشفى القدس.

🔻Inside the Rantisi Hospital, yet another terrorist tunnel was unearthed by IDF troops.



2/3 pic.twitter.com/jUKVFNgeBb — Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023

وفي وقت سابق، اتهم الجيش الإسرائيلي "حماس" باستخدام مستشفى "الشفاء" لأغراض عسكرية. وتحدث عن وجود شبكة أنفاق ومركز قيادة لـ "حماس" داخل المجمع.

ونفت "حماس" صحة الاتهامات الإسرائيلية، واصفة إياها بـ "الأكاذيب" و"الدعاية".