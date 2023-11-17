جابر يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

شارك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

جاءت مشاركة عمر جابر في التدريبات، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في التدريبات من الناحية الطبية، بعدما تأكد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة من تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.