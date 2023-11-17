رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف إسرائيل للمستشفيات في غزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، معربةً في هذا السياق عن الترحيب بصدور قرار مجلس الأمن الذي يُلزِم أطرافَ النِّزاع في غزة بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، دعا فيه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها إلى تكرار اعتمادِ هدنةٍ إنسانيةٍ لإنقاذ المدنيين، خاصة النساء والأطفال الذين يواجهون خطرًا حقيقيا على حياتهم مع كل لحظة.

وأكد على أن استهدافَ المستشفيات جريمةٌ وحشيةٌ تنتهك كل القوانين والأعراف الدينية والإنسانية، مشددًا على أن قرارَ مجلس الأمن خطوةٌ أولى في الاتجاه الصحيح، لتحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الجرائم المروِّعة التي تُرتكَب بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت المدنية.