ثقافة مطروح: تنظيم 13 فعالية فنية وثقافية وأدبية للأطفال الموهوبين والشباب الهواة

قال محمد حمدي، مدير مديرية الثقافة بمطروح، إنه تم تنظيم 13 فاعلية ثقافية وفنية وأدبية للشباب الهواة والأطفال الموهوبين، أعضاء نادي الأدب بمرسى مطروح وسيوة.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن الفعاليات تضمنت ورشا فنية لتعليم فنون السينما من سيناريو ومونتاج، وإضاءة، تصوير، للسينارست عصام حلمي والمونتير حسام المحفوظي، واللقاء الأسبوعي لأعضاء نادي الأدب العام، ورشة فنية للأطفال بيت ثقافة سيوة، وورش فنية للفنانين شيماء الواعي، صحراء وصفي، فريزة إمبابي.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار الدور التنويري والثقافي والتوعوي، الذي تقوم به وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعمرو بسيوني القائم بأعمال رئيس هيئة قصور الثقافة الجماهيرية.