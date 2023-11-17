تقرير: استمرار العنف والتوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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أفاد الجيش الإسرائيلي ومصادر لبنانية، باستمرار التوتر والعنف، اليوم الجمعة، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عدة "أهداف إرهابية تابعة لتنظيم حزب الله"، كما وجه ضربة لمستودع أسلحة تابع للتنظيم أيضا.

من جانبه، قال حزب الله، الموالي لإيران، إنه هاجم أهدافا إسرائيلية "بأسلحة مناسبة" وتمكن من تحقيق "إصابات مباشرة".

ومنذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر، اندلعت مواجهات متكررة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وقال حزب الله إنه فقد أكثر من 70 من مقاتليه في هجمات شنتها إسرائيل.

وهذا هو أسوأ تصعيد للعنف في جنوب لبنان منذ حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.